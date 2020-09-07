В Гидрометцентре пообещали северным регионам супервысокую температуру

В регионах на севере европейской части России, в Западной Сибири и Уральском федеральном округе в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода: температура превысит норму на 6-8 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура выше нормы прогнозируется, в частности, в Архангельской области, Республике Коми и Ямало-Ненецком автономом округе. «На севере 20 градусов днем — это супервысокая температура», — отметил он.

Жаркая погода будет на юге европейской части России, где воздух прогреется до 30 градусов тепла. Жара сохранится, в частности, в Краснодарском крае, Крыму и регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее в Гидрометцентре пообещали жителям регионов Центрального федерального округа похолодание на 7-9 градусов. По словам Вильфанда, в центральную часть страны 8 сентября придет «настоящая осень».