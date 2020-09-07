Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 27 млн Общество, 05:25 В Гидрометцентре пообещали северным регионам супервысокую температуру Общество, 05:23 Иностранцам разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах Общество, 05:13 В Японии объявлена эвакуация более 1,6 млн человек из-за тайфуна «Хайшен» Общество, 05:00 В ООН назвали ответственных за водоснабжение Крыма Политика, 04:28 Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки с ЕС после Brexit Политика, 04:13 Названы регионы России с наиболее благоприятной ситуацией на рынке труда Экономика, 03:40 Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков Общество, 03:01 Эксперты предупредили о замедлении восстановления мировой экономики Экономика, 02:38 В Минобороны сообщили о проведении наблюдательного полета над Чехией Общество, 02:20 Кипрская газета назвала россиян с «золотыми паспортами» Общество, 01:53 В Гидрометцентре пообещали наступление «настоящей осени» Общество, 01:43 В Чехии умер обладатель премии «Оскар» Иржи Менцель Общество, 01:07 Киев сообщил об инициировании разговора с Лавровым по Донбассу Политика, 00:40
Общество ,  
0 

В Гидрометцентре пообещали северным регионам супервысокую температуру

В регионах на севере европейской части России, в Западной Сибири и Уральском федеральном округе в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода: температура превысит норму на 6-8 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура выше нормы прогнозируется, в частности, в Архангельской области, Республике Коми и Ямало-Ненецком автономом округе. «На севере 20 градусов днем — это супервысокая температура», — отметил он.

Вильфанд оценил вероятность признания 2020 года самым теплым в истории
Общество
Фото: Mario Tama / Getty Images

Жаркая погода будет на юге европейской части России, где воздух прогреется до 30 градусов тепла. Жара сохранится, в частности, в Краснодарском крае, Крыму и регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее в Гидрометцентре пообещали жителям регионов Центрального федерального округа похолодание на 7-9 градусов. По словам Вильфанда, в центральную часть страны 8 сентября придет «настоящая осень».

Теги: Россия, погода
Материалы по теме
В Гидрометцентре спрогнозировали похолодание на десять градусов в Москве
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в нескольких регионах России
Общество
Синоптик назвал дату прихода бабьего лета в Центральную Россию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter