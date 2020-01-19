В Подмосковье после падения параплана госпитализировали пилота

В Подмосковье упал параплан, пилот госпитализирован, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Инцидент произошел рядом с деревней Пашуково городского округа Богородский.

В сентябре после столкновения двух парапланов в Кабардино-Балкарии скончался мужчина 1974 года рождения. Кроме того, одного участника столкновения доставили в больницу с травмами средней тяжести, а еще одна туристка отказалась от медицинской помощи. Для эвакуации пострадавших парапланеристов МЧС привлекло спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.