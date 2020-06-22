Два человека пострадали при падении параплана в Сочи

На территории курорта «Роза Хутор» два человека пострадали в результате аварии с участием парапланеристов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе курорта.

«20 июня на территории курорта произошло происшествие с участием парапланеристов. В результате случившегося пострадали два человека», — заявили там. В пресс-службе курорта также отметили, что услуги, связанные с парапланным спортом, оказывает компания-партнер.

В главном следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю РБК сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. «По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — заявили там.

По данным портала «Блокнот Краснодар», на параплане находились мужчина и инструктор. Турист после аварии был госпитализирован в реанимацию.