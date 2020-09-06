Житель Подмосковья в драке убил двух человек

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В результате драки в подмосковном городе Шатура погибли два человека, еще одного госпитализировали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«Инцидент произошел вчера. Между мужчинами произошел конфликт, в результате которого два человека погибли, один госпитализирован. Заведено дело по статье 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел возле кафе «Сахара». Телеканал также сообщает, что полиция задержала мужчину, Игоря Ласточкина, который сейчас находится в изоляторе временного содержания.

В конце августа МВД сообщило о драке мужчин в Ингушетии. Они устроили перестрелку, в результате чего пострадали девять человек. Часть из них доставили в больницу с огнестрельными ранениями.