В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой

В Краснодаре в ночь на 4 мая произошла массовая потасовка со стрельбой. Об этом пишет «РЕН ТВ». Об инциденте на улице Сормовской сообщает также местный портал «Кубанские новости».

На видеозаписи, которую публикует издание, видно, как на парковке около дороги происходит потасовка между несколькими десятками мужчин. Позже звучит выстрел.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю РБК сообщили, что в отдел полиции Карасунского округа Краснодара около полуночи 4 мая действительно поступали звонки от местных жителей, которые жаловались на шум на улице Сормовской.

«Оперативная группа была незамедлительно направлена на место, однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись», — заявили в пресс-службе.