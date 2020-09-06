Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 сентября Общество, 09:44 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 963 человека Общество, 09:33 Байден записал в свою команду бывшего соперника по праймериз Политика, 09:33 В России провели 38,4 млн тестов на коронавирус Общество, 09:28 РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году Технологии и медиа, 08:46 В Европе начали борьбу с вечеринками из-за роста заболевшей молодежи Общество, 08:16 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Вануату Общество, 08:02 Многоразовый космический аппарат КНР вернулся на Землю Общество, 07:49 Санкт-Петербург обогнал Сочи по среднему чеку расходов туристов Общество, 07:14 Киев описал отношения с Минском словами «мы не должны это терпеть» Политика, 07:13 В ДТП в Амурской области один человек погиб и семеро пострадали Общество, 06:40 Шойгу сообщил о модернизации российских танков Т-72 Общество, 06:19 Экс-адвокат Трампа заявил о восхищении президента США управлением Путина Политика, 05:49 WSJ сообщила о запрете Amazon на импорт семян в США из-за посылок из КНР Общество, 05:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 963 человека

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 963 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370», — добавила вице-мэр.

Она отметила продолжающуюся тенденцию на увеличение числа выздоровевших в Москве.

За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек
Общество
Фото: Jon Nazca / Reuters

Ранее стало известно, что в столице за последние 24 часа от коронавирусной инфекции умерли 13 человек. Таким образом, общее число летальных исходов в Москве составило 4891.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне заявил, что в России нет второй волны коронавируса. По его словам, сейчас в регионах страны еще идет первая волна: в одних субъектах максимальные значения ушли, другие регионы — только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре ситуации с COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg


 

Теги: Москва, коронавирус, статистика
Материалы по теме
В России провели 38,4 млн тестов на коронавирус
Общество
За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число человек
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 сентября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter