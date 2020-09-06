В Москве за сутки от коронавируса вылечились 963 человека

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 963 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 221 370», — добавила вице-мэр.

Она отметила продолжающуюся тенденцию на увеличение числа выздоровевших в Москве.

Ранее стало известно, что в столице за последние 24 часа от коронавирусной инфекции умерли 13 человек. Таким образом, общее число летальных исходов в Москве составило 4891.