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Санкт-Петербург обогнал Сочи по среднему чеку расходов туристов

Отдыхающие этим летом на самых популярных туристических направлениях в России в среднем тратили больше всего денег по картам в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», передает «РИА Новости».

В рамках исследования специалисты изучили динамику продаж туристических путевок в мае-августе 2020 года. Туры в Санкт-Петербург составили менее 3% от всех проданных путевок по России. При этом туристы тратили там больше, чем в остальных российских регионах. Средний чек одной покупки по картам составил 4601 руб.

Эксперты выяснили, что наибольшим спросом пользовался отдых в Краснодарском крае. Там туристы в среднем тратили по 2732 руб. за одну покупку. В этом регионе туристы чаще всего посещали Сочи, Геленджик, Абрау-Дюрсо и Анапу. Среди этих мест самый высокий средний чек трат по картам был зафиксирован в Сочи — 3210 руб. В Анапе сумма составила 1374 руб., в Абрау-Дюрсо — 1614 руб.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Второе место по популярности среди туристов занял Крым. Там средний чек одной покупки по картам составил 2163 руб. На третьем месте по спросу оказался отдых в Подмосковье, где в среднем тратили 4160 руб.

Следом по популярности шла Карелия, там россияне тратили в среднем 2654 руб. за покупки. В этом регионе туристы посещали острова Кижи и Валаам, водопад Кивач, Соловецкие острова и Рускеальский мраморный каньон.

Замыкает пятерку лидеров по популярности среди туристов Алтай. В этом регионе средняя сумма одной покупки по картам составила 2967 руб. Кроме того, спросом пользовались поездки на озеро Байкал со средним чеком покупки по картам 2870 руб.

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Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что июле—августе 2020 года на юге России отдохнули свыше 7 млн человек. По словам Догузовой, это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон.

Теги: Санкт-Петербург, Сочи, туризм
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