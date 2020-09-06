Санкт-Петербург обогнал Сочи по среднему чеку расходов туристов

Отдыхающие этим летом на самых популярных туристических направлениях в России в среднем тратили больше всего денег по картам в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», передает «РИА Новости».

В рамках исследования специалисты изучили динамику продаж туристических путевок в мае-августе 2020 года. Туры в Санкт-Петербург составили менее 3% от всех проданных путевок по России. При этом туристы тратили там больше, чем в остальных российских регионах. Средний чек одной покупки по картам составил 4601 руб.

Эксперты выяснили, что наибольшим спросом пользовался отдых в Краснодарском крае. Там туристы в среднем тратили по 2732 руб. за одну покупку. В этом регионе туристы чаще всего посещали Сочи, Геленджик, Абрау-Дюрсо и Анапу. Среди этих мест самый высокий средний чек трат по картам был зафиксирован в Сочи — 3210 руб. В Анапе сумма составила 1374 руб., в Абрау-Дюрсо — 1614 руб.

Второе место по популярности среди туристов занял Крым. Там средний чек одной покупки по картам составил 2163 руб. На третьем месте по спросу оказался отдых в Подмосковье, где в среднем тратили 4160 руб.