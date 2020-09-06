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В ДТП в Амурской области один человек погиб и семеро пострадали

Один человек погиб и семеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Амурской области. Об этом сообщает управление МВД по региону.

ДТП произошло около 01:15 по местному времени (19:15 мск) на 43 км автодороги Благовещенск — Свободный. Там столкнулись автомобили Toyota Vitz и Daewoo Nexia. Причина аварии устанавливаются.

В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
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Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщает региональный главк МЧС, после столкновения одна из машин загорелась. Прибывшие на место вызова огнеборцы потушили возгорание и вытащили из автомобиля пострадавшего.

Также вечером 5 сентября в Ленинградской области грузовик Scania насмерть сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода. После этого грузовик опрокинулся и из него на проезжую часть вылился мазут. Водитель машины получил травмы и был госпитализирован. Из-за разлившегося мазута движение по этому участку трассы перекрыли в обе стороны.

Теги: ДТП, Амурская область, погибшие
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