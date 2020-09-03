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Общество ,  
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В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Сызранском районе Самарской области на трассе М-5 «Урал» две легковые машины столкнулись с грузовиком. Об этом сообщает портал «СамРУ» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 31-летний водитель машины Chevrolet, который направлялся из Тольятти в Сызрань, выехал на встречную полосу, где врезался в фуру DAF, а затем столкнулся с автомобилем Toyota. В результате погибли четыре человека: водитель и пассажир Chevrolet, 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка Toyota.

В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Общество
Фото: ГУ МВД по Воронежской области

На сайте ГУ МЧС по региону говорится, что авария произошла в окрестностях поселка Первомайск. «В результате ДТП есть погибшие», — уточняется в сообщении без указания точного числа пострадавших.

Причины и обстоятельства ДТП, как отметили в МЧС, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на трассе в Ольховатском районе Воронежской области из-за аварии погибли два человека. Микроавтобус Renault Trafic съехал в кювет, что привело к смерти пассажиров 1983 и 1948 годов рождения. В больницу с травмами разной степени тяжести доставили еще пять человек, находившихся в салоне машины.

Теги: ДТП, Самарская область, жертвы, МЧС
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