В Самарской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Сызранском районе Самарской области на трассе М-5 «Урал» две легковые машины столкнулись с грузовиком. Об этом сообщает портал «СамРУ» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 31-летний водитель машины Chevrolet, который направлялся из Тольятти в Сызрань, выехал на встречную полосу, где врезался в фуру DAF, а затем столкнулся с автомобилем Toyota. В результате погибли четыре человека: водитель и пассажир Chevrolet, 41-летний водитель и 37-летняя пассажирка Toyota.

На сайте ГУ МЧС по региону говорится, что авария произошла в окрестностях поселка Первомайск. «В результате ДТП есть погибшие», — уточняется в сообщении без указания точного числа пострадавших.

Причины и обстоятельства ДТП, как отметили в МЧС, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.