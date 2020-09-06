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В Ленобласти грузовик сбил пешехода и опрокинулся

В Ленинградской области грузовик насмерть сбил пешехода и опрокинулся, мазут вытек на проезжую часть. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Как передали в ведомстве, авария произошла около 20:30 мск на 58-м км автодороги А-180 «Нарва». Грузовик Scania сбил мужчину 1958 года рождения, который перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пешеход погиб на месте.

При этом водитель пытался уклониться от наезда, в результате чего машина завалилась на правый бок, и мазут вытек на проезжую часть. Водитель Scania получил травмы, он госпитализирован.

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Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщили в региональном главке МЧС, движение на этом участке трассы полностью перекрыто, транспорт направляют в объезд. Для предотвращения возгорания пожарные создали пенную подушку поверх разлившегося мазута. На месте ДТП работают 21 человек и три единицы техники.

Ранее девять человек пострадали при столкновении автобуса и микроавтобуса в Анапе. Позже в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края РБК сообщили, что одна из пострадавших умерла.

Теги: Ленинградская область, ДТП
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