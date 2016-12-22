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Главком Сухопутных войск заявил о передаче армии модернизированных Т-72

Модернизированные танки с повышенной защитой Т-72Б3М начали поступать в войска, об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, мотострелковым и танковым подразделениям также передают улучшенные боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А. «Переоснащение идет достаточно интенсивно», — сказал Салюков, добавив, что с начала года в войска передали более 2,2 тыс. современных образцов вооружения и военной техники. Речь идет о зенитных ракетных комплексах «Бук-М3», арктические модификации ЗРК «Тор-М2», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».

Салюков отметил, что для борьбы с беспилотниками специалисты разрабатывают зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» с 57-мм пушкой. Также заканчиваются работы над новыми артиллерийскими комплексами «Коалиция-СВ» и «Набросок».

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в марте сообщал, что на вооружение российской армии поступило более 300 новых образцов военной техники и 80 новейших межконтинентальных баллистических ракет. Также военным передали более 100 ракет для субмарин и три новые подводные лодки проекта «Борей». Кроме того, 12 ракетных полков полностью перевооружили ракетными комплексами «Ярс».
Теги: Т-72, «Армия России», Сухопутные войска
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