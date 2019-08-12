Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72

На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Шойгу посетил завод в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Центральном военном округе. Новые разработки высокозащищенных танков-роботов на базе Т-72Б3 министру обороны представил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

Каждый комплекс будет иметь собственное целевое назначение: один из них — безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками, говорится в сообщении.

На Уралвагонзаводе Шойгу также посетил сборочный танковый цех.