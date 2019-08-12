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Технологии и медиа ,  
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Шойгу показали танки-роботы Уралвагонзавода на базе Т-72

На Уралвагонзаводе министру обороны России Сергею Шойгу показали новую разработку — высокозащищенные робототехнические комплексы тяжелого класса на базе танка Т-72Б3. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

Шойгу посетил завод в ходе проверки выполнения гособоронзаказа на оборонных предприятиях в Центральном военном округе. Новые разработки высокозащищенных танков-роботов на базе Т-72Б3 министру обороны представил генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов.

Каждый комплекс будет иметь собственное целевое назначение: один из них — безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками, говорится в сообщении.

На Уралвагонзаводе Шойгу также посетил сборочный танковый цех.

Политика
УВЗ начал работу над танком-роботом на альтернативном «Армате» шасси Т-72

В августе 2018 года стало известно о разработке на предприятии штурмового робототехнического комплекса на базе шасси Т-72Б3, который должен сохранять боеспособность после попадания 10–15 гранат РПГ и минного подрыва и уметь вести огонь в программируемом режиме по предварительно заданным целям. Комплекс должен включать четыре боевые машины с различными вооружениями. Для управления танками-роботами предлагалось создать высокоподвижный пункт дистанционного управления на той же базе. Планировалось, что каждый робот сможет управлять взводом боевых машин в радиусе 3 км.

Теги: Т-72, «Уралвагонзавод», Сергей Шойгу, гособоронзаказ
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