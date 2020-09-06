Врач оценила влияние смартфонов на память человека

Использование любых мобильных телефонов влияет на качество памяти — человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. Об этом заявила врач-терапевт Лечебного Центра на ул. Тимура Фрунзе 15/1 Олеся Набокова, передает агентство «Прайм».

«Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти. Съемка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в интернете вызывает проблемы с запоминанием», — сказала Набокова.

По ее словам, небольшие исследования показывают, что при уверенности в свободном доступе к информации, люди запоминают различные факты гораздо хуже, чем тогда, когда доступ к ней ограничен.

Врач отметила, что у детей, активно пользующихся сотовыми телефонами и смартфонами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, возросло число ошибок при письме, снизились показатели работоспособности, а также ослабло внимание. Кроме того, подростки, которые часто говорят по телефону, прикладывая гаджет к правому уху, испытывают трудности с запоминаем абстрактных форм, добавила эксперт.