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Врач оценила влияние смартфонов на память человека

Использование любых мобильных телефонов влияет на качество памяти — человек начинает хуже запоминать факты и кратковременную информацию. Об этом заявила врач-терапевт Лечебного Центра на ул. Тимура Фрунзе 15/1 Олеся Набокова, передает агентство «Прайм».

«Один из негативных факторов влияния смартфона на организм человека — снижение памяти. Съемка фотографий на телефон, работа на мобильных устройствах, использование навигации и постоянное чтение новостей в интернете вызывает проблемы с запоминанием», — сказала Набокова.

По ее словам, небольшие исследования показывают, что при уверенности в свободном доступе к информации, люди запоминают различные факты гораздо хуже, чем тогда, когда доступ к ней ограничен.

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Врач отметила, что у детей, активно пользующихся сотовыми телефонами и смартфонами, замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, возросло число ошибок при письме, снизились показатели работоспособности, а также ослабло внимание. Кроме того, подростки, которые часто говорят по телефону, прикладывая гаджет к правому уху, испытывают трудности с запоминаем абстрактных форм, добавила эксперт.

При этом она уточнила, что для оценки влияния смартфона на человека с точки зрения доказательной медицины прошло недостаточно много времени с начала активного использования людьми этих гаджетов.

Набокова также добавила, что процесс снижения памяти обратим. По ее словам, месяц ежедневных получасовых тренировок улучшает кратковременную память на 30%. В качестве таких тренировок можно использовать задачки с цифрами и словами, а также счет, в том числе в обратном порядке.

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Ранее эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, как ускорить работу смартфона. По его словам, это можно сделать, удалив ненужные или тяжелые приложения. Также можно по максимуму отключить графические эффекты, анимацию и приложения, работающие в фоновом режиме.

Теги: смартфон, память, здоровье
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