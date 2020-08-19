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Эксперт дал рекомендации по ускорению работы смартфона

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне поможет ускорить работу гаджета. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

По словам Гриценко, в основном медленно работают старые смартфоны, как и те, у которых установлена операционная система iOS, так устройства на Android. Такие проблемы возникают и у современных бюджетных гаджетов на облегченной операционной системе Android Go. Если память смартфона почти заполнена, и осталось меньше гигабайта свободного места, гаджет может тормозить, отметил Гриценко.

Старые или бюджетные смартфоны можно попробовать ускорить несколькими способами: изменить настройки системы, удалить ненужные приложения или перейти на их менее затратные по производительным ресурсам устройства аналоги.

«В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube», — сказал Гриценко. Он добавил, что для Android, например, существуют облегченные версии приложений — Facebook lite, Google Maps Go и прочие. Вместо приложений также можно использовать мобильную версию сервиса в веб-браузере.

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Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Кроме того, в интерфейсе системы можно по максимуму отключить графические эффекты и анимацию. Гриценко также посоветовал отключить программы, работающие в фоновом режиме.

Обновление смартфона до последней доступной версии операционной системы не всегда улучшает работу устройства, считает эксперт. В то же время он отметил, что смартфоны, выпущенные в последние три-четыре года, «практически не подвержены «тормозам». В случае, если гаджет работает медленно, Гриценко советует купить новое современное устройство.

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Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган порекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости. По его словам, длительная зарядка приводит к быстрому износу аккумулятора.

Теги: смартфон, приложения, iOS, Android
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