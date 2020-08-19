Эксперт дал рекомендации по ускорению работы смартфона

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне поможет ускорить работу гаджета. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

По словам Гриценко, в основном медленно работают старые смартфоны, как и те, у которых установлена операционная система iOS, так устройства на Android. Такие проблемы возникают и у современных бюджетных гаджетов на облегченной операционной системе Android Go. Если память смартфона почти заполнена, и осталось меньше гигабайта свободного места, гаджет может тормозить, отметил Гриценко.

Старые или бюджетные смартфоны можно попробовать ускорить несколькими способами: изменить настройки системы, удалить ненужные приложения или перейти на их менее затратные по производительным ресурсам устройства аналоги.

«В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube», — сказал Гриценко. Он добавил, что для Android, например, существуют облегченные версии приложений — Facebook lite, Google Maps Go и прочие. Вместо приложений также можно использовать мобильную версию сервиса в веб-браузере.