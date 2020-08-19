Эксперт дал рекомендации по ускорению работы смартфона
Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне поможет ускорить работу гаджета. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
По словам Гриценко, в основном медленно работают старые смартфоны, как и те, у которых установлена операционная система iOS, так устройства на Android. Такие проблемы возникают и у современных бюджетных гаджетов на облегченной операционной системе Android Go. Если память смартфона почти заполнена, и осталось меньше гигабайта свободного места, гаджет может тормозить, отметил Гриценко.
Старые или бюджетные смартфоны можно попробовать ускорить несколькими способами: изменить настройки системы, удалить ненужные приложения или перейти на их менее затратные по производительным ресурсам устройства аналоги.
«В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube», — сказал Гриценко. Он добавил, что для Android, например, существуют облегченные версии приложений — Facebook lite, Google Maps Go и прочие. Вместо приложений также можно использовать мобильную версию сервиса в веб-браузере.