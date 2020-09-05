Эксперты оценили вероятность нахождения Янтарной комнаты в Калининграде

Историк Александр Широкорад также считает, что вероятность обнаружить в бункере Отто Ляша фрагменты Янтарной комнаты невелика. «На мой взгляд, скорее всего, она была вывезена из Германии американскими военными», — пояснил он.

С ними не согласен член Ассоциации историков Второй мировой войны им. профессора Ржешевского Дмитрий Суржик. «Вероятность такая есть, и довольно большая. Как мы знаем, с 1942 и по весну 1944 года панно из Янтарной комнаты были вывезены и вмонтированы в одном из залов королевского замка в Кенигсберге, который по размерам был меньше, чем зал в Царскосельском дворце, и часть вывезенных сокровищ не была использована. Она могла где-то храниться отдельно», — сказал он.

Суржик добавил, что в августе 1944 в результате массированного налета английской авиации там произошел пожар. «Считается, что панели не пострадали. Янтарные панно упаковали в ящики и сложили их, по свидетельству очевидцев, в одном из залов замка. Ящики с панелями там хранились вплоть до начала штурма города советскими войсками и замок был занят советскими войсками 9 апреля 1945 года. А через несколько дней в этом замке неожиданно произошел пожар. Тем не менее, один бывший гитлеровский солдат Вильгельм Крафт сообщил в 2013 году, что сокровища Янтарной комнаты могут быть зарыты, но не здесь, а на окраине населенного пункта Аса на севере Ютландии. Вместе с тем, действительно возможно, что Янтарная комната была упакована и спрятана в тайник ниже бункера Отто Ляша», — сообщил РБК Суржик.

Ранее историк Сергей Трифонов сообщил телеканалу «Звезда», что он, возможно, обнаружил фрагменты Янтарной комнаты в затопленной части бункера Ляша в Калининграде. Он рассказал, что с помощью зонда с видеокамерой осмотрел помещение и обнаружил четыре больших ящика размером около двух метров. Именно там, по его мнению, находятся утраченные панели. Историк считает, что туда их перенесли немецкие солдаты в 1945 году.

По мнению Трифонова, доказательством нахождения комнаты являются рунические знаки, сохранившиеся на чугунных воротах. Он рассказал, что некоторые бельгийские ученые перевели их и предположили, что эти знаки защищают «настоящую сокровищницу».

Летом 2019 года польские историки предположили, что части Янтарной комнаты могут находиться в бункере времен Второй мировой война на северо-западе Польши в поселении Мамерки. Тогда Трифонов усомнился в заявлении археологов. Он посчитал, что это попытки Польши «заработать на нашей беде национального масштаба». Позднее команда археологов провела раскопки, но обнаружить утраченные фрагменты им так и не удалось.