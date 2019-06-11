СМИ нашли в Польше возможное место хранения Янтарной комнаты

В Мамерских лесах на северо-западе страны под толщей земли нашли бетонную плиту, за которой скрывается бункер. Его не открывали со времен Второй мировой войны. В этих местах находился штаб сухопутных войск Третьего рейха

Янтарная комната Екатерининского дворца (Фото: Мария Колосова / ТАСС)

На северо-западе Польши, на территории комплекса немецких бункеров времен Второй мировой войны нашли вход в тоннель, за которым может находиться Янтарная комната. Об этом сообщает местная польская радиостанция RMF24.

Находку обнаружили в поселении Мамерки, где находился штаб сухопутных войск вермахта. Сотрудник музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик отметил, что подземный тоннель удалось найти благодаря использованию профессионального георадара.

«Мы можем смело говорить о прорыве в поисках. <...> Подкопав место, найденное устройством, мы фактически нашли люк, который почти наверняка не открывался со времен войны», — рассказал он.

Глубина тоннеля пока неизвестна, некоторые исследователи указывают на тот факт, что вход в бункер был намеренно скрыт под толстым слоем земли. Попасть внутрь в настоящее время не так просто. На плите размером 1,5х1,5 м, которая закрывает вход, выросло дерево. Для того чтобы открыть люк, необходимо расчистить его периметр от земли, срубить дерево и поднять плиту.