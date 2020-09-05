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Президент Азербайджана наградил Сечина орденом Дружбы к юбилею

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Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Правительство Азербайджана наградило главного исполнительного директора и председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина орденом «Достлуг» (Дружбы). Об этом сообщается на официальном сайте президента республики Ильхама Алиева.

«За заслуги в развитии экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Игоря Ивановича Сечина орденом «Достлуг», — говорится в распоряжении главы государства.

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Игорь Сечин

Кроме того, Алиев поздравил главу «Роснефти» с 60-летием (день рождения Сечина — 7 сентября. — РБК). «Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и успехов», — сказал он. Президент также подчеркнул, что под руководством Сечина «Роснефть» достигла больших успехов.

Присужденный Сечину орден был учрежден в 2007 году. Им награждают жителей Азербайджана и других стран за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и культурных международных связей.

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Владимир Путин и Игорь Сечин (слева направо)

В августе 2013 года «Роснефть» подписала соглашение с азербайджанской SOCAR. Страны ведут совместные проекты по разведке и добыче нефти и газа, а также сотрудничают в области маркетинга и продажи нефтепродуктов.

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Сечин и Алиев регулярно обмениваются официальными поздравлениями. В декабре 2015 года глава «Роснефти» поздравил президента с днем рождения, а в 2018 году — с переизбранием на второй президентский срок.

Теги: Игорь Сечин, Азербайджан, Ильхам Алиев, Роснефть
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