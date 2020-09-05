Президент Азербайджана наградил Сечина орденом Дружбы к юбилею

Ильхам Алиев (Фото: Paul Gilham / Getty Images)

Правительство Азербайджана наградило главного исполнительного директора и председателя правления «Роснефти» Игоря Сечина орденом «Достлуг» (Дружбы). Об этом сообщается на официальном сайте президента республики Ильхама Алиева.

«За заслуги в развитии экономических связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией наградить Игоря Ивановича Сечина орденом «Достлуг», — говорится в распоряжении главы государства.

Кроме того, Алиев поздравил главу «Роснефти» с 60-летием (день рождения Сечина — 7 сентября. — РБК). «Желаю Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и успехов», — сказал он. Президент также подчеркнул, что под руководством Сечина «Роснефть» достигла больших успехов.

Присужденный Сечину орден был учрежден в 2007 году. Им награждают жителей Азербайджана и других стран за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и культурных международных связей.