Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

Владимир Путин и Игорь Сечин (слева направо) (Фото: kremlin.ru)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Сечина, в бутылке содержится премиальная нефть, одна из лучших в мире.

«Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02 процента. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире», — сказал глава «Роснефти».

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