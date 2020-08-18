Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 12:42
Глава штаба Бабарико назвала дату заседания совета для трансфера власти Политика, 15:44 За месяц токен YFI подорожал на 32 000% и обогнал в цене биткоин Крипто, 15:38 Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью Политика, 15:36 Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное Политика, 15:36 Профсоюз опроверг остановку добычи руды в шахтах «Беларуськалия» Общество, 15:30 Жизнь после: как новые привычки меняют работу компаний РБК и Сбербанк, 15:29 Обвиненный в шпионаже на Россию норвежец признался в получении денег Политика, 15:28 Минск объяснил полет военного Ил-76 в Россию конкурсом «Аварийный район» Политика, 15:27 МВД Белоруссии проверило сообщения о 70 пропавших после митингов Политика, 15:19 Экономисты оценили восстановление экономики России после пандемии Экономика, 15:05 Путин заявил Макрону о недопустимости оказания давления на Минск Политика, 15:03 Бренды в ожидании прибыли: главное в fashion-ретейле Pro, 15:02 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 15:01 Высокие технологии для бизнеса: как реализуется поддержка АПК РБК и Сбербанк, 14:59
Политика ,  
0 

Сечин подарил Путину бутылку с премиальной нефтью

Роснефть RU000A0JUFV8 105,29 Купить
Владимир Путин и Игорь Сечин (слева направо)
Владимир Путин и Игорь Сечин (слева направо) (Фото: kremlin.ru)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подарил президенту России Владимиру Путину бутылку нефти. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Сечина, в бутылке содержится премиальная нефть, одна из лучших в мире.

«Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы — 0,02 процента. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире», — сказал глава «Роснефти».

«Роснефть» получила убыток ₽113 млрд в первом полугодии
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Материал дополняется

Теги: Игорь Сечин
Материалы по теме
Путин напомнил Сечину о необходимости ответить на вызов роста экономики
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter