Правительство выделит из резерва почти 1 млрд руб. для льготников

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Правительство выделит более 988 млн руб. на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Эта сумма — нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, лечебным питанием и медицинскими изделиями», — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что такая социальная услуга предоставляется инвалидам, а также участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам, чернобыльцам.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. для переселения граждан из аварийного жилья. В правительстве отметили, что средства возьмут из резервного фонда.