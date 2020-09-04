Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 75,47 (+1,61) Инвестиции, 03 сен, 12:52
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 89,14 (+1,4) Инвестиции, 03 сен, 12:52
В Мексике заявили о планах начать испытания российской вакцины в октябре Общество, 02:43 Видео голов и опасных моментов в матче сборных России и Сербии Спорт, 02:14 Координационный совет Белоруссии призвал Лукашенко «уйти с тропы войны» Политика, 02:07 Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья Общество, 01:51 Украина возглавила группу в Лиге наций после победы над Швейцарией Спорт, 01:30 Twitter сообщил о нарушении Трампом правил соцсети Общество, 01:09 Дзюба вышел на второе место по числу голов за сборную России Спорт, 00:48 СМИ сообщили о пропаже анализов отравленного болгарского бизнесмена Политика, 00:39 ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального Политика, 00:22 Сборная Германии на 95-й минуте упустила победу над Испанией Спорт, 00:15 Сборная России обыграла Сербию в стартовом матче Лиги наций Спорт, 03 сен, 23:38 Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса у Паттинсона Общество, 03 сен, 23:27 Вучич не стал признавать независимость Косово на переговорах в Вашингтоне Политика, 03 сен, 23:15 В сенате США потребовали антироссийских санкций из-за «очернения» Байдена Политика, 03 сен, 23:13
Общество ,  
0 

Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в рамках которого будет выделено 50 млрд руб. для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает кабмин на своем сайте.

«Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров», — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что средства поступят из резервного фонда. Кроме того, было выделено 180 млн руб. Камчатскому краю для завершения строительства многоквартирных домов.

Собянин сообщил о миллионе живущих в предаварийном жилье москвичей
Общество
Фото: Денис Гришкин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Ранее, 27 августа, Мишустин заявил, что правительство выделит еще 50 млрд на переселение из ветхого жилья по всей стране по поручению президента Владимира Путина. По словам премьер-министра, в ближайшее два года средства помогут расселить дополнительно более миллиона квадратных метров жилья.
 


 

Теги: Михаил Мишустин, аварийное жилье, правительство
Материалы по теме
Эвакуированным жителям загоревшегося в Москве дома дадут временное жилье
Общество
Эксперты оценили предложение по увеличению налогового вычета на жилье
Общество
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter