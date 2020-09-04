Мишустин выделил 50 млрд руб. на переселение из аварийного жилья

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в рамках которого будет выделено 50 млрд руб. для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает кабмин на своем сайте.

«Принятое решение позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 млн непригодных для жизни квадратных метров», — сказано в сообщении.

В кабмине отметили, что средства поступят из резервного фонда. Кроме того, было выделено 180 млн руб. Камчатскому краю для завершения строительства многоквартирных домов.

Ранее, 27 августа, Мишустин заявил, что правительство выделит еще 50 млрд на переселение из ветхого жилья по всей стране по поручению президента Владимира Путина. По словам премьер-министра, в ближайшее два года средства помогут расселить дополнительно более миллиона квадратных метров жилья.

