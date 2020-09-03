Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 02 сен, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 02 сен, 13:05
Глава Ростовской области сообщил о 46 пострадавших при лесных пожарах Общество, 11:40 В семействе нового Mercedes S-Class появится «автомобиль мечты» Авто, 11:35 ASUS представил смартфоны ZenFone 7-й серии Пресс-релиз, 11:30 Почему в Бразилии не стоит обсуждать карнавал, девушек и фавелы РБК Стиль и glo, 11:29 Лукашенко отправил в отставку главу КГБ Белоруссии Политика, 11:27 Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России Технологии и медиа, 11:14 Гильдия актеров кино России назвала дату прощания с актрисой Печерниковой Общество, 11:14 Сборная России объявила результаты тестов футболистов на коронавирус Спорт, 11:10 Как изменились закупки в 2020 году Pro, 11:01 «Кинотавр 31»: деловой кинофорум пройдет в Сочи Партнерский материал, 11:00 Как правильно менять рубли на доллары и не прогадать: лайфхаки экспертов Инвестиции, 10:58 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 сентября Общество, 10:58 Тедеско из «Спартака» признали лучшим тренером месяца в чемпионате России Спорт, 10:44 Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 10:44
Общество ,  
0 

Глава Ростовской области сообщил о 46 пострадавших при лесных пожарах

Василий Голубев
Василий Голубев (Фото: v.u.golubev / VK)

В результате лесных пожаров в Ростовской области пострадали 46 человек, один человек погиб. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Голубева, в регионе сгорели четыре дома, погибла жительница Красносулинского района.

«По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 — в Каменском», — сообщил он по итогам заседания оперативного штаба по ЧС.

Видео: donland.ru/ instagram
Видео: donland.ru/ instagram
Video

Голубев добавил, что поручил подготовить документы для оказания помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.

В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

РБК Ростов-на-Дону также сообщает, что в Тарасовском районе региона площадь пожара достигла 700 га. Огонь стал распространяться быстрее из-за сильного ветра скоростью 10–12 м/с, что значительно осложнило процесс тушения.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Лесные пожары в Тарасовском, Белокалитвинском, Красносулинском и Каменском районах начались 2 сентября. Власти решили ввести режим ЧС в Тарасовском, Каменском, Красносулинском районах. По данным регионального МЧС, огонь повредил 64 строения, из которых 15 — жилые дома. В ведомстве РБК сообщили, что тушением занимаются более 400 человек и свыше 130 единиц техники. Кроме того, к ликвидации огня подключилась военная авиация.

Теги: пожар, Ростовская область, новости
Материалы по теме
В трех районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Общество
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Мордовии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter