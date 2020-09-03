Глава Ростовской области сообщил о 46 пострадавших при лесных пожарах
В результате лесных пожаров в Ростовской области пострадали 46 человек, один человек погиб. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Голубева, в регионе сгорели четыре дома, погибла жительница Красносулинского района.
«По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 — в Каменском», — сообщил он по итогам заседания оперативного штаба по ЧС.
Голубев добавил, что поручил подготовить документы для оказания помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.