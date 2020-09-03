Глава Ростовской области сообщил о 46 пострадавших при лесных пожарах

Василий Голубев (Фото: v.u.golubev / VK)

В результате лесных пожаров в Ростовской области пострадали 46 человек, один человек погиб. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Голубева, в регионе сгорели четыре дома, погибла жительница Красносулинского района.

«По самым предварительным данным, от огненной стихии пострадали в Красносулинском районе 32 человека, еще 14 — в Каменском», — сообщил он по итогам заседания оперативного штаба по ЧС.

Видео: donland.ru/ instagram

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Голубев добавил, что поручил подготовить документы для оказания помощи семье погибшей и на выплаты пострадавшим.