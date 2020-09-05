HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб.

Лидерами по числу высокооплачиваемых работ стали не Москва и Петербург, а другие регионы России. Об этом сообщил сервис поиска работы HeadHunter, передает «Российская газета».

«На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%», — отметили аналитики компании.

Например, в Чукотском автономном округе инженер-эколог в угольном портовом терминале может зарабатывать 150 тыс. руб. в месяц. На столько же может рассчитывать и главный архитектор проекта в Подмосковье.

«По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%», — добавили аналитики.