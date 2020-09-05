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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб.

Лидерами по числу высокооплачиваемых работ стали не Москва и Петербург, а другие регионы России. Об этом сообщил сервис поиска работы HeadHunter, передает «Российская газета».

«На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%», — отметили аналитики компании.

Например, в Чукотском автономном округе инженер-эколог в угольном портовом терминале может зарабатывать 150 тыс. руб. в месяц. На столько же может рассчитывать и главный архитектор проекта в Подмосковье.

«По сравнению с прошлым годом число доля вакансий с зарплатой больше 100 тысяч рублей во всей стране выросла на 1,2%», — добавили аналитики.

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Например, в Чукотском автономном округе инженер-эколог в угольном портовом терминале может зарабатывать 150 тыс. руб. в месяц. На столько же может рассчитывать и главный архитектор проекта в Подмосковье.

Технологу деревообрабатывающего производства в Ленинградской области работодатель готов платить 125 тыс. руб. в месяц. На 100-300 тыс. руб. может претендовать начальник производства в цехе мягкой мебели в Новосибирске, диджитал-маркетолог в Петербурге и главный зоотехник в Красноярском крае.

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В Забайкальском крае участковый геолог будет получать 120 тыс. руб. Технологу мясопереработки во Владивостоке и технологу сырного цеха в Твери будут платить от 150 тыс. руб. в месяц.

Сервис HeadHunter проанализировал предложения для разных профессий в российских регионах, которые были опубликованы на сайте с марта по сентябрь 2020 года. Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб.

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Фото: Глеб Котов / РИА Новости

Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России. По данным исследования, почти треть разработчиков (32%) программного обеспечения и трое из 10 руководителей остались довольны размером своего заработка. В 2010 году только 18% программистов и 21% руководителей не жаловались на свой доход.

Теги: Зарплаты, HeadHunter, регионы
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