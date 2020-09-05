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В Гидрометцентре сообщили о теплой погоде в Москве 5 сентября

В Москве 5 сентября ожидается температура до 24 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр на своем сайте.

По данным синоптиков, погода в столице будет облачная и без осадков. В дневное время температура воздуха составит 22-24 градуса, а ночью — до плюс 12 градусов.

Кроме того, в Гидрометцентре отметили, что ветер будет юго-восточный и южный — 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Гидрометцентр объявил о желтом уровне погодной опасности в Москве
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на юге европейской части страны температура будет выше климатической нормы на 2–6 градусов.

Так, в Белгородской, Курской и Воронежской области температура достигнет отметки плюс 35–37 градусов. Вильфанд добавил, что до плюс 39 градусов будет в в Краснодарском крае и Адыгее, а в Сочи и в Симферополе — до плюс 37 градусов.

Теги: погода, Гидрометцентр, температура
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