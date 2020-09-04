Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

В ближайшие дни на юге европейской части России температура будет выше климатической нормы на 2-6 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На юге европейской территории жара просто невыносимая, причем уже на юге Центрального федерального округа: Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35-37 градусов», — отметил синоптик.

Он добавил, что до 39 градусов температура поднимется в Краснодарском крае и Адыгее. Помимо этого, по его словам, в ближайшие дни жара будет в Сочи и в Симферополе — до 37 градусов.

Как отмечает Вильфанд, причиной аномальной жары является антициклональный режим на всей европейской территории страны. При этом на востоке России температура низкая, так как там дуют северные