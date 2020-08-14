Цепкало заявил о возможности Лукашенко баллотироваться на перевыборах

Валерий Цепкало (Фото: tsepkalo.official / Instagram)

Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил в эфире «Эха Москвы», что если действующий глава республики Александр Лукашенко согласится провести новые выборы, то сможет полгода оставаться «уходящим президентом», а затем принять участие в новых выборах.

Слова Цепкало привел в своем Telegram-канале главред радиостанции Алексей Венедиктов.

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