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Wildberries заметил рост спроса на попкорн и технику для домашнего кино

На фоне ограниченной из-за угрозы коронавируса работы кинотеатров россияне начали приобретать больше товаров для организации кинопросмотров дома. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК).

В августе покупатели приобрели в 3,5 раза больше электроники для домашнего просмотра художественных фильмов чем за аналогичный период прошлого года. Популярнее всего оказались проекторы, телевизоры с большой диагональю и ресиверы для домашних кинотеатров.

«Для того, чтобы воссоздать атмосферу кинозала, россияне активно покупали попкорн (его продажи выросли почти в 4,5 раза) и чипсы (почти в 10 раз)», — добавил ретейлер.

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Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Как показало исследование, наибольшая динамика спроса отмечена в крупных регионах России, где ограничена работа кинотеатров. Так, в Санкт-Петербурге продажи телевизоров выросли почти в 2,5 раза, а ресиверов для домашних кинотеатров — в 23 раза. Одновременно попкорн стал популярнее у покупателей этого города более чем в пять раз, продажи чипсов выросли почти в восемь раз.

Ограничения из-за пандемии уже оказывали влияние на отдых россиян. Ранее Wildberries сообщал, что из-за неопределенности в сфере туризма во время пандемии в России резко выросли продажи товаров для рыбалки и охоты. В мае покупатели потратили на них на 72% больше, чем в апреле.

Теги: Wildberries, кино
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