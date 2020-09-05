Wildberries заметил рост спроса на попкорн и технику для домашнего кино

На фоне ограниченной из-за угрозы коронавируса работы кинотеатров россияне начали приобретать больше товаров для организации кинопросмотров дома. Об этом говорится в исследовании онлайн-ретейлера Wildberries (есть у РБК).

В августе покупатели приобрели в 3,5 раза больше электроники для домашнего просмотра художественных фильмов чем за аналогичный период прошлого года. Популярнее всего оказались проекторы, телевизоры с большой диагональю и ресиверы для домашних кинотеатров.

«Для того, чтобы воссоздать атмосферу кинозала, россияне активно покупали попкорн (его продажи выросли почти в 4,5 раза) и чипсы (почти в 10 раз)», — добавил ретейлер.

Как показало исследование, наибольшая динамика спроса отмечена в крупных регионах России, где ограничена работа кинотеатров. Так, в Санкт-Петербурге продажи телевизоров выросли почти в 2,5 раза, а ресиверов для домашних кинотеатров — в 23 раза. Одновременно попкорн стал популярнее у покупателей этого города более чем в пять раз, продажи чипсов выросли почти в восемь раз.