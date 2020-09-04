Региональные сети кинотеатров подали в суд на Фонд кино

Небольшие киносети «Люмен», «Чарли» и «Прада» в суде оспаривают отказ государственного Фонда кино предоставить им субсидии на оснащение залов в регионах. Сети возмущены тем, что деньги выделяются бюджетным учреждениям

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Сети региональных кинотеатров «Люмен», «Чарли» и «Прада» подали в Арбитражный суд Москвы иск к Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) с требованием признать недействительным его решение о выдаче субсидий, следует из материалов на сайте суда. Первое заседание назначено на 21 октября, пока суд отказал истцам в принятии обеспечительных мер.

Речь идет о субсидиях, которые фонд выдает на оснащение кинотеатров в населенных пунктах с населением менее 500 тыс. человек. Программа была запущена в 2015 году, для того чтобы у всех жителей был доступ к кино, а также в целях увеличения доли отечественных фильмов в прокате.

Истцы не согласны cо списком получателей субсидий, который утвердил Фонд кино, сообщил РБК основатель сети кинотеатров «Люмен» Павел Поникоровский. «Мы проанализировали заявки, получившие субсидии, и поняли, что они по баллам значительно уступают нашим», — утверждает один из истцов. По его словам, субсидии достались кинотеатрам в отдаленных селах, где «совсем нет зрителей». «Мы увидели явный перекос в сторону муниципальных площадок — домов культуры, среди частных компаний субсидии почти никто не получил», — констатирует Поникоровский.

В перечне утвержденных получателей субсидий на 2020 год указаны 50 госучреждений против 13 частных. ООО «Люмен Фильм», ООО «Чарли» и ООО «ИФГ», управляющие сетями «Люмен», «Чарли» и «Прада», также подавали заявки на субсидии, однако они были отклонены из-за несоответствия требованиям порядка и условий отбора, сообщил РБК представитель Фонда кино, добавив, что в 2015, 2016 и 2018 годах сеть «Люмен» уже получила средства на переоборудование 14 кинозалов. Фонд кино сейчас готовит правовую позицию относительно заявленных исковых требований, сообщил его представитель.

РБК направил запрос представителям сетей «Чарли» и «Прада».