Ургант спародировал походку Лукашенко с автоматом

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в конце августа появился на фоне протестов в бронежилете, с автоматом и в сопровождении вооруженного 15-летнего сына. Видео с пародией опубликовано в Twitter-аккаунте шоу «Вечерний Ургант».

«Мощно ворвались в новый сезон», — отмечается в сообщении, к публикации добавлены смайлики усатого лица и пистолета.

На видео Ургант одет в костюм и кепку, у него усы, в руках телеведущий держит игрушечный автомат. Сзади него идет комик Дмитрий Хрусталев в военной каске и бронежилете, с собой он также несет игрушечное оружие. Запись показывает, как Ургант и Хрусталев проходят из-за кулис на сцену.