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Протесты в Белоруссии ,  
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Ургант спародировал походку Лукашенко с автоматом

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в конце августа появился на фоне протестов в бронежилете, с автоматом и в сопровождении вооруженного 15-летнего сына. Видео с пародией опубликовано в Twitter-аккаунте шоу «Вечерний Ургант».

«Мощно ворвались в новый сезон», — отмечается в сообщении, к публикации добавлены смайлики усатого лица и пистолета.

На видео Ургант одет в костюм и кепку, у него усы, в руках телеведущий держит игрушечный автомат. Сзади него идет комик Дмитрий Хрусталев в военной каске и бронежилете, с собой он также несет игрушечное оружие. Запись показывает, как Ургант и Хрусталев проходят из-за кулис на сцену.

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Иван Ургант

Telegram-канал «Пул первого» опубликовал видео с Лукашенко 23 августа. На нем президент прилетает в свою резиденцию на вертолете, после чего идет по взлетному полю вместе с сыном. На Лукашенко надета кепка, в руках у него автомат, похожий на АК, без рожка. Его сын был в военной форме и с автоматом.

Иван Ургант в начале августа прокомментировал протесты, которые начались в республике после окончания президентских выборов. «Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!», — написал он в Instagram, запостив бело-красно-белый флаг, с которым в Белоруссии выходят участники несанкционированных акций.

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Теги: Белоруссия, протесты, Александр Лукашенко
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