Истребители НАТО провели российские самолеты над пятью морями и океаном

Фото: Carl Court / WPA / Getty Images

В рамках учений «Океанский щит — 2020» российские самолеты пролетели над акваториями Черного, Балтийского, Норвежского, Чукотского морей, моря Бофорта, вдоль трассы Северного морского пути и над нейтральными водами Тихого океана — на всем пути их сопровождали истребители стран НАТО. Об этом, как передает ТАСС, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, под руководством которого проходят учения.

По его словам, десять противолодочных самолетов Ту-142 выполняли плановые полеты в дальнюю морскую зону. «Самолеты, решающие задачи в дальней морской зоне, сопровождались истребителями стран НАТО», — сказал Евменов. По словам адмирала, несоблюдения мер безопасности и нарушений Международных правил использования воздушного пространства допущено не было.

Ранее стало известно о перехвате российскими Су-27 американского стратегического бомбардировщика В-52Н над Балтийским морем. Бомбардировщик сопроводили, воздушных границ России он не нарушал.

Также сегодня поступило сообщение о вхождении двух российских Ил-38 в зону опознавания систем ПВО Южной Кореи. При этом самолеты не вторгались в воздушное пространство Республики Корея. Корейская сторона ответила предупреждением.