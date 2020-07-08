Пожар произошел в отеле Radisson в Грузии

Пожар произошел на территории пятизвездочного отеля Radisson Collection, расположенного в населенном пункте Цинандали (регион Кахетия). Об этом сообщает агентство InterpressNews со ссылкой на губернатора региона Ираклия Кадагишвили.

По его словам, к настоящему времени возгорание ликвидировано.

Данных о пострадавших не поступало. По предварительным данным, огонь распространился из сауны.

В ликвидации пожара были задействованы шесть пожарно-спасательных бригад МЧС.

Ранее пожар произошел на крыше Научно-исследовательского института (НИИ) биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, расположенного на юго-западе Москвы. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Данных о пострадавших не поступало.



