В Ереване после взрыва обрушился жилой дом

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Из-за утечки газа в ереванском районе Канакер-Зейтун произошел взрыв, в результате которого обрушилось жилое здание. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

«В результате взрыва 12 квартир в доме частично обрушены. Спасатели эвакуировали 19 граждан <…> После пятичасовой поисково-спасательной операции удалось вытащить из-под завалов тело мужчины», — уточняется в сообщении.

Двух пострадавших спасатели вытащили и передали медикам. Сейчас они находятся в больнице № 1 Ереванского университета. Один из них в тяжелом состоянии.

Следственный комитет (СК) республики сообщил, что возбуждено уголовное дело по факту обрушения по ст. 279 Уголовного кодекса (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас на месте происшествия ведутся следственные действия. Председатель СК Айк Григорян руководит работой.