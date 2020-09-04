В Ленинградской области пограничники обнаружили тайник с 16 кг тротила

Сотрудники пограничного управления ФСБ обнаружили в лесу Ленинградской области тайник с 16 кг тротиловых шашек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным ФСБ, всего в тайнике нашли 40 шашек (400 гр каждая).

Отмечается, что сотрудники пограничного управления передали содержимое тайника в полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают хозяина тайника, а также опрашивают местных жителей.

Накануне в Волгоградской области сотрудники ФСБ обнаружили тайник, который, предположительно, принадлежал одной из местных ОПГ. В тайнике нашли четыре автомата Калашникова, патроны к ним, 3 кг пластита, детонаторы, гранаты, мины, тротиловые и дымовые шашки.