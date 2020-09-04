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Политика ,  
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МИД Японии отказался комментировать слова Медведева о Курилах

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Министерство иностранных дел Японии отказалось комментировать заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, что поправка о недопустимости отчуждения территории, предусмотренная в обновленной российской Конституции, облегчит переговоры между Токио и Москвой по мирному договору. Об этом заявил глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги на пресс-конференции.

«Разные люди дают разные комментарии и придерживаются разных позиций. Я не буду комментировать каждое конкретное заявление, как я неоднократно говорил на своих пресс-конференциях», — сказал Мотэги.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ 31 августа провели телефонный разговор, в ходе которого оба согласились с тем, что переговоры по мирному договору будут продолжены.

Мотэги добавил, что, в соответствии с достигнутой двумя лидерами доверенностью, Япония намерена вести активную работу по мирному договору.

МИД отреагировал на новые претензии Японии из-за Курильских островов
Политика
Фото: Алексей Иванов / «Звезда‎» / Global Look Press

Ранее, 2 сентября, во время онлайн-встречи с участниками форума «ОстроVа-2020» на Сахалине Дмитрий Медведев отметил, что обновленная Конституция России облегчит ведение переговоров с Японией о принадлежности Курильских островов. Он напомнил, что Москва и ранее выступала за заключение договора без отчуждения российских территорий, а теперь за это предусмотрена уголовная ответственность.

Россия и Япония ведут переговоры о мирном договоре по итогам Второй мировой войны с середины ХХ века. Спорным вопросом остается территориальная принадлежность Курильских островов, в том числе Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов Хабомаи, которые вошли в состав СССР после войны.

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Теги: МИД Японии, Дмитрий Медведев, Курильские острова
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