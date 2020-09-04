МИД Японии отказался комментировать слова Медведева о Курилах

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Министерство иностранных дел Японии отказалось комментировать заявление замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева, что поправка о недопустимости отчуждения территории, предусмотренная в обновленной российской Конституции, облегчит переговоры между Токио и Москвой по мирному договору. Об этом заявил глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги на пресс-конференции.

«Разные люди дают разные комментарии и придерживаются разных позиций. Я не буду комментировать каждое конкретное заявление, как я неоднократно говорил на своих пресс-конференциях», — сказал Мотэги.

Он напомнил, что российский президент Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ 31 августа провели телефонный разговор, в ходе которого оба согласились с тем, что переговоры по мирному договору будут продолжены.

Мотэги добавил, что, в соответствии с достигнутой двумя лидерами доверенностью, Япония намерена вести активную работу по мирному договору.