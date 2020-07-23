МИД отреагировал на новые претензии Японии из-за Курильских островов

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В МИД России не приемлют претензии со стороны Японии из-за оборонных мероприятий на Курильских островах. Об этом заявила официальный представитель министерства Мария Захарова на брифинге, видеозапись опубликована на странице МИДа в Facebook.

«Вновь напомню, что эти острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны, которые закреплены в том числе в Уставе ООН, и мы вправе вести на них любую деятельность», — заявила Захарова.

Так она отреагировала на положения из Белой книги по обороне Японии, в которой опубликованы материалы, связанные с российской оборонной политикой за 2020 год. По ее словам, данные в документе показывают недоверие Японии к действиям России, а заявления в ней оторваны от реальности. Официальный представитель министерства уточнила, что оборонные мероприятия, о которых упоминает Япония, ведутся только для эффективного обеспечения национальной безопасности.

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В мае МИД Японии снова официально заявил о претензиях страны на суверенитет над Южными Курилами. Об этом говорилось в новой версии ежегодного доклада «Синяя книга по дипломатии». В документе указывалось, что острова, которые в Токио называют «северными территориями», «находятся под суверенитетом Японии». Этой формулировки не содержалось в прошлогоднем докладе; в последний раз территориальные претензии к России японская дипломатия фиксировала в 2018 году.

