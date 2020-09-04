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Трамп заявил о своей реакции при упоминании России по телевизору

Президент США Дональд Трамп считает, что стране стоит иметь хорошие отношения с Россией и другими странами. Об этом он заявил перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, трансляция мероприятия велась на его странице в Twitter.

Трамп рассказал, что выключает телевизор каждый раз, когда в эфире демократы говорят о России. По его словам, представители Демократической партии слишком часто обсуждают Россию и ее влияние на США. «Это настоящие маньяки», — добавил он. При этом, по его словам, представители партии не говорят о Китае и об его вмешательстве в дела штатов, что стоило бы делать.

«Если у меня получится поладить с Россией, это хорошо или плохо? Думаю, это хорошо. Ладить с другими странами — это на самом деле хорошо, а не плохо», — заявил Трамп.

Twitter сообщил о нарушении Трампом правил соцсети
Общество

Ранее 11 сенаторов от Демократической партии заявили, что нужно ввести санкции против физических лиц и компаний, которые работают на Россию и другие страны, чтобы вмешаться в предстоящие выборы президента в США. Чиновники направили министру финансов страны Стивену Мнучину письмо с таким требованием.

Как пишет The Washington Post, в документе сказано, что сенаторы привели данные разведки о том, что российская сторона пытается «очернить» кандидата от демократов Джо Байдена и его соратников.

Теги: Дональд Трамп, США, Россия
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