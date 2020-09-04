В Мексике заявили о планах начать испытания российской вакцины в октябре

В Мексике в октябре этого года могут начаться клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V», которую разработали в России. Об этом сообщил глава МИД республики Марсело Эбрард, передает издание La Jornada.

«Через месяц мы могли бы получить первую вакцину от COVID-19, чтобы напрямую испытывать ее на мексиканцах в рамках протокола исследований», — заявил Эбрард.

Он отметил, что участие Мексики в испытаниях может случится в том случае, если вакцина будет одобрена Министерством здравоохранения республики и Федеральной комиссией по защите от санитарных рисков (Cofepris). По его словам, Россия должна направить в Мексику данные о первых двух этапах тестирования «Спутника V», затем они будут переданы Минздраву.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что ВОЗ отложила сроки реализации международного механизма COVAX, в рамках которого должно было произойти равноправное обеспечение всех стран вакциной от коронавируса, из-за позиции «богатых стран». Среди них были США, Великобритания и Япония. Они не спешили присоединиться к программе, так как рассматривали вариант заключения сделки с международными корпорациями на поставки вакцин.