Власти направят еще 50 млрд руб. на решение проблемы аварийного жилья

Фото: АГН «Москва»

Правительство России дополнительно направит еще 50 млрд руб. на расселение ветхого жилья по всей стране. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«По поручению президента будем решать проблему ускоренными темпами. И на эти цели в целом по стране сегодня направим дополнительные 50 млрд руб.», — заявил Мишустин.

По его словам, это уже в ближайшие два года даст возможность расселить дополнительно более миллиона квадратных метров жилья.

«А значит, больше людей смогут улучшить свои жилищные условия», — отметил премьер-министр.