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Власти направят еще 50 млрд руб. на решение проблемы аварийного жилья

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Правительство России дополнительно направит еще 50 млрд руб. на расселение ветхого жилья по всей стране. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«По поручению президента будем решать проблему ускоренными темпами. И на эти цели в целом по стране сегодня направим дополнительные 50 млрд руб.», — заявил Мишустин.

По его словам, это уже в ближайшие два года даст возможность расселить дополнительно более миллиона квадратных метров жилья.

«А значит, больше людей смогут улучшить свои жилищные условия», — отметил премьер-министр.

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Общество

В марте прошлого года на тот момент вице-премьер Виталий Мутко, курировавший вопросы строительства, заявил, что правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб.

Госдума в конце прошлого года подготовила поправки к законопроекту, которые позволят россиянам переселяться за счет ипотеки из аварийного жилого фонда в новое жилье. При этом, как предлагали авторы инициативы, ставка ипотеки в этом случае не должна быть более 3%, а первый взнос должен внести Фонд содействия реформированию ЖКХ.

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В Москве программа реновации стартовала в 2017 году. Она предполагает снос старых домов и переселение их жильцов в новые. Всего под программу попали более 350 тыс. квартир, в нее включено 5173 дома. Всего предполагается переселение более 1 млн москвичей.

Реновация на тот момент заместителем мэра Москвы, а ныне вице-премьером Маратом Хуснуллиным оценивалась в 3–3,5 трлн руб.

Теги: ветхое жилье, Михаил Мишустин, правительство, расселение
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