Собянин сообщил о миллионе живущих в предаварийном жилье москвичей

Фото: Денис Гришкин / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Миллион людей в столице живет в предаварийных домах, поэтому программа реновации очень важна для города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Реновация, конечно, важна, <…> иначе мы получим абсолютно некомфортную среду в Москве», — сообщил Собянин.

Ранее он заявлял, что график расселения из аварийного жилья никак не сдвинется, несмотря на пандемию коронавируса.

Программа реновации в Москве началась в 2017 году. Она предполагает снос старых домов (в основном пятиэтажных хрущевок) и расселение их жильцов в новые дома. Всего под расселение попали более 350 тыс. квартир, в программу включено 5173 дома. Реновация жилищного фонда предусматривает переселение более 1 млн москвичей.

Из-за этой программы в столице в 2017 году состоялось несколько крупных акций протеста. Закон о сносе пятиэтажек обжаловали в Конституционном суде.