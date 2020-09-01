Синоптик сообщил о погоде в День города в Москве

Фото: АГН «Москва»

Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшие дожди на День города в столице, который отметят 5–6 сентября. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в субботу и ночью в воскресенье местами пройдут небольшие дожди», — сообщил Леус.

По его словам, днем в субботу, 5 сентября, в Москве будет 18–20 градусов тепла, а ночью температура опустится до 12–14 градусов. В воскресенье, 6 сентября, в столице ожидается 20–22 градуса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что в столице не планируют массовых мероприятий в честь Дня города, назвав предстоящий праздник «домашним». По мнению мэра столицы, праздник уже состоит в том, что Москва смогла преодолеть пандемию коронавируса. О том, что власти Москвы не планируют проведения массовых мероприятий на День города, Собянин рассказал 13 августа.