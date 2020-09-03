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В Москве открылся второй памятник Петру I Зураба Церетели

Открытие скульптурной композиции «Император Петр I» работы скульптора Зураба Церетели на территории ЖК «Петровский парк» в Савеловском районе Москвы
Открытие скульптурной композиции «Император Петр I» работы скульптора Зураба Церетели на территории ЖК «Петровский парк» в Савеловском районе Москвы (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Скульптор Зураб Церетели открыл композицию «Петр Великий» в жилом комплексе в Савеловском районе столицы. Об этом РБК сообщил его помощник Серги Шагулашвили.

«Сегодня было открытие, вот недавно», — сказал он.

«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента сообщает, что бронзовая скульптура высотой шесть метров установлена в центре дворовой площадки жилого комплекса.

Во время открытия Церетели сказал, что очень ждет мнения горожан по поводу скульптуры. «Если вам нравится, я буду продолжать, потому что у меня еще есть задумки для этого чудного района», — цитирует его агентство.

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В феврале компания «РГ-Девелопмент», построившая ЖК «Петровский парк», сообщила, что на территории жилого комплекса будет установлен памятник Петру I работы Церетели. Тогда в пресс-службе объяснили, что открытие приурочат к 350-летию со дня рождения императора в 2022 году. Презентация скульптурной композиции «Петр Великий» прошла в феврале этого года. Как уточняла Российская академия художеств, памятник решили установить на улице Юннатов.

Это второй памятник Церетели, посвященный Петру I. Первый был создан по заказу правительства столицы, его открытие состоялось в 1997 году. Памятник установлен на стрелке Москвы-реки и водоотводного канала. Официальное название скульптуры «В ознаменование 300-летия российского флота».

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В 2008 году памятник вошел в список самых уродливых строений мира, заняв в нем десятое место (рейтинг был составлен по итогам голосования на сайте «Виртуальный турист»). Ряд известных российских архитекторов выступали за перенос скульптуры. Однако власти Москвы отказались от этой идеи, отмечая, что такое решение не поддержали жители города.

Теги: Церетели, Петр I, Москва, новости
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