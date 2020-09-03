В Москве открылся второй памятник Петру I Зураба Церетели
Скульптор Зураб Церетели открыл композицию «Петр Великий» в жилом комплексе в Савеловском районе столицы. Об этом РБК сообщил его помощник Серги Шагулашвили.
«Сегодня было открытие, вот недавно», — сказал он.
«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента сообщает, что бронзовая скульптура высотой шесть метров установлена в центре дворовой площадки жилого комплекса.
Во время открытия Церетели сказал, что очень ждет мнения горожан по поводу скульптуры. «Если вам нравится, я буду продолжать, потому что у меня еще есть задумки для этого чудного района», — цитирует его агентство.