Церетели сообщил о планах написать «трехметрового Лужкова»

Скульптор и президент Российской академии художеств Зураб Церетели рассказал РБК, что собирается нарисовать картину с бывшим мэром Юрием Лужковым.

«Я согласовал [с ним], пока он был жив, и сейчас работаю на эту тему. Трехметровый Лужков будет», — объяснил РБК скульптор.

Церетели отметил, что экс-мэр был «чудный и достойный человек». «Я помню его преданность, патриотизм, любовь к москвичам и Москве», — сказал скульптор

Юрий Лужков умер 10 декабря в мюнхенской клинике, куда его доставили для операции на сердце. Он был мэром Москвы с в течение 18 лет — с июня 1992-го по сентябрь 2010 года.

Бизнесмен Давид Якобашвили отметил, с Лужковым ушла «большая история». «Он понимал, что бизнес — это двигатель человечества вперед. Он всегда погружался в новые вещи, с интересом обсуждал любые новшества», — рассказал он РБК.