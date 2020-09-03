Власти Забайкалья объяснили поступление дочери вице-губернатора в МГИМО

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Исполняющий обязанности зампредседателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев объяснил РБК зачисление дочери вице-губернатора региона Аляны Ванчиковой в Московский государственный университет международных отношений (МГИМО).

«Забайкальский край, граничащий с Китайской Народной Республикой и Монголией, на протяжении многих лет тесно сотрудничает с этими странами <…>. В связи с этим регион заинтересован в привлечении и обучении специалистов для дальнейшего развития внешнеэкономических связей», — говорится в его ответе.

По словам чиновника, Аляна Ванчикова заключила с администрацией края договор, согласно которому она обязана отработать три года в организации, находящейся на территории Агинского Бурятского округа. Это соответствует правилам целевого набора студентов в российские вузы. Батомункуев заверил, что денег из регионального или муниципального бюджетов на учебу Ванчиковой не потребуется: обучение осуществляется за счет бюджетных мест вуза.

Ранее издание «Тайга.инфо» сообщило, что дочь замгубернатора Аягмы Ванчиковой поступила в МГИМО по целевому набору. Также на сайте МГИМО абитуриентка с фамилией Ванчикова числится в списке поступивших по целевому набору. В приказе о зачислении указывается, что заказчиком является администрация Агинского Бурятского округа.