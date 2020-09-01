Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Помимо этого, вице-губернатор сообщила, что во время подготовки к поступлению ее дочь переболела коронавирусом. По ее словам, тест девушки на COVID-19 показал отрицательный результат перед началом резервных дней для сдачи экзамена.
«Таблетки, наверное, оказали какое-то влияние. Мы сдали не на те ожидаемые баллы. Конечно, хотелось получить максимальный результат по всем предметам. И она готовилась к этому, но, к сожалению, не совсем удалось на фоне этого лечения, на фоне этой стрессовой ситуации. Ну сдали чуть похуже», — сказала Ванчикова, добавив, что ее дочь набрала 94–98 баллов на некоторых экзаменах.
«То, о чем муссируется, целевой договор, что это платный договор, это абсолютно не так…Обучение абсолютно бесплатное», — сказала Ванчикова.
Она сообщила, что видела комментарии в соцсетях с предположениями о том, что оплата обучения ее дочери идет из бюджета субъекта или муниципального бюджета. «Все это вранье, чистое вранье», — заключила Ванчикова.
Ранее «Тайга.инфо» передавала, что дочь вице-губернатора Забайкальского края поступила в МГИМО по целевому набору. По данным издания, выяснилось, что будущий работодатель девушки, который формально и должен оплатить учебу, — это администрация одного из районов региона. Об этом же сообщало «Инфо24».
Согласно приказу о зачислении от 22 августа, опубликованному на сайте МГИМО, абитуриентка с фамилией Ванчикова поступила в университет по целевому набору. Она упомянута среди зачисленных в Международный институт энергетической политики и дипломатии. Согласно документу, в общей сумме девушка набрала 278 баллов на экзаменах (94 балла за ЕГЭ по иностранному языку, 81 — по истории, 98 — по русскому языку, а также 5 баллов за индивидуальные достижения). В графе заказчик в приказе о зачислении указана администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.