Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом она рассказала в Instagram, передает «РИА Новости».

В обращении Ванчикова опровергла сообщения о том, что девушка будет учиться за счет регионального или муниципального бюджета.

«Организована какая-то практически травля, создан негативный фон вокруг поступления моей дочери в университет. Причем на абсолютно лживых фактах», — сказала Ванчикова.

Она объяснила, что ее дочь за время обучения в школе становилась победителем олимпиад, соревнований и конкурсов, у нее также есть две медали за успехи в учебе. Кроме того, девушка знает несколько иностранных языков.