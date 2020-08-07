В Госдуме предложили отменить транспортный налог на отечественные машины

В Государственной думе предложили отменить транспортный налог на автомобили российских марок в качестве меры поддержки граждан и отечественного автопрома. С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Василий Власов, он направил соответствующее письмо главе Министерства финансов Антону Силуанову, передает «РИА Новости».

В своем обращении депутат указал, что в России больше всего распространены недорогие отечественные автомобили с небольшим объемом двигателя, которые приобретают граждане с невысоким уровнем благосостояния. «Поэтому целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории РФ на автомобили отечественных марок», — пояснил Власов.

В начале июля член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров («Единая Россия») направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением временно освободить от транспортного налога водителей, которые не используют свои машины более полугода.

Депутат напомнил, что сейчас размер налога не зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средств, однако, как он отметил, многие люди по разным причинам долгое время не могут воспользоваться своим автомобилем. Федоров предложил предоставлять гражданам право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД.