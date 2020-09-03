В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом

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За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 690 новых зараженных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее количество зараженных в Москве выросло до 264,3 тыс. человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1157 человек, а умерли — 13. Таким образом, общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 217,8 тыс. человек, а число летальных случаев выросло до 4857.

Кроме Москвы в пятерку лидеров по количеству зараженных входят Санкт-Петербург (191 заболевших), Московская область (163), Нижегородская (143) и Ростовская области (139).

Всего в России коронавирусом заразились 1 млн 9,9 тыс. человек, 17,5 тыс. умерли, более 826 тыс. вылечились.