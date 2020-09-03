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В Москве от коронавируса за сутки вылечились 1157 человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1157 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 217,8 тыс. человек, отмечает Ракова.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве умерли еще 13 человек с COVID-19. У всех пациентов была подтверждена пневмония. Общее число летальных исходов в столице выросло до 4857.

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С начала пандемии в Москве подтверждено 263,6 тыс. случаев заболевания COVID-19. Всего в России коронавирусом заразились более 1 млн человек, 17,4 тыс. умерли, более 821 тыс. выздоровели.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В сентябре в столице должен начаться третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. По словам главы центра Александра Гинцбурга, московские клиники, участвующие в испытаниях, получат препарат 3–4 сентября, а через несколько дней после этого вакцину введут добровольцам. Всего в исследовании запланировано участие нескольких десятков тысяч добровольцев.

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Теги: пандемия, коронавирус, Москва
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