В Москве от коронавируса за сутки вылечились 1157 человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились еще 1157 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Общее количество выздоровевших в Москве увеличилось до 217,8 тыс. человек, отмечает Ракова.

Накануне оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве умерли еще 13 человек с COVID-19. У всех пациентов была подтверждена пневмония. Общее число летальных исходов в столице выросло до 4857.

С начала пандемии в Москве подтверждено 263,6 тыс. случаев заболевания COVID-19. Всего в России коронавирусом заразились более 1 млн человек, 17,4 тыс. умерли, более 821 тыс. выздоровели.