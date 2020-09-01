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В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца

Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС
Фото: Etienne Laurent / EPA / ТАСС

В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного афроамериканца, который оказал сопротивление при задержании. Об этом сообщают Los Angeles Times и Los Angeles Dailу News.

По данным Los Angeles Daily News, инцидент произошел около 15:15 по местному времени (01:15 мск). В офисе шерифа сообщили, что мужчина ехал на велосипеде, когда полицейские остановили его за нарушение правил дорожного движения. Он попытался убежать, однако правоохранители догнали его, после чего началась драка.

Во время драки полицейские увидели, что у мужчины был при себе полуавтоматический пистолет. После этого они открыли огонь и сделали несколько выстрелов. Мужчина скончался на месте.

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Фото: Elijah Nouvelage / Reuters

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в Twitter также сообщает, что полицейские застрелили вооруженного мужчину, который сопротивлялся при задержании. При этом детали происшествия в сообщении не указываются.

Как передает Los Angeles Times, после убийства афроамериканца на месте инцидента собралась толпа протестующих.

В конце мая при задержании в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота) умер афроамериканец Джордж Флойд. Полицейские повалили его на землю и надавили на шею, несмотря на слова задержанного о том, что он не может дышать. После этого по всей стране вспыхнули массовые протесты, беспорядки продолжаются до сих пор.

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Теги: США, Лос-Анджелес, полиция
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