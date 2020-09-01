В Лос-Анджелесе полиция застрелила вооруженного афроамериканца

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В Лос-Анджелесе полицейские застрелили вооруженного афроамериканца, который оказал сопротивление при задержании. Об этом сообщают Los Angeles Times и Los Angeles Dailу News.

По данным Los Angeles Daily News, инцидент произошел около 15:15 по местному времени (01:15 мск). В офисе шерифа сообщили, что мужчина ехал на велосипеде, когда полицейские остановили его за нарушение правил дорожного движения. Он попытался убежать, однако правоохранители догнали его, после чего началась драка.

Во время драки полицейские увидели, что у мужчины был при себе полуавтоматический пистолет. После этого они открыли огонь и сделали несколько выстрелов. Мужчина скончался на месте.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес в Twitter также сообщает, что полицейские застрелили вооруженного мужчину, который сопротивлялся при задержании. При этом детали происшествия в сообщении не указываются.