В США полицейские случайно застрелили коллегу при задержании преступника

В Нью-Йорке полицейский был застрелен коллегами во время расследования деятельности банд в Бронксе в воскресенье. Об этом со ссылкой на полицию сообщает Reuters.

«Это трагический случай смерти от огня коллег, но, не заблуждайтесь, мы потеряли жизнь храброго государственного служащего исключительно из-за жестокого преступника, который поставил под угрозу жизнь полиции и всех людей, которым мы служим», — сообщил комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил.

Инцидент произошел утром в воскресенье, после того как Брайан Малкин и двое других офицеров вышли из машины, чтобы допросить подозреваемого. Последний попытался бежать, после чего полиция начала его преследовать. Подозреваемый оказал сопротивление, и полиция открыла огонь, в результате которого полицейский Малкин и подозреваемый получили огнестрельные ранения.

Раненые были доставлены в больницу, где врачи зафиксировали их смерть. Подозреваемый имел условный срок до 2022 года по прошлогоднему аресту, связанному с наркотиками. Ранее его арестовывали несколько раз, в том числе из-за обвинения в краже со взломом, сообщила полиция.

В феврале от огня коллег погиб детектив нью-йоркской полиции. Это случилось в результате перестрелки при ограблении в магазине мобильных телефонов в Квинсе.