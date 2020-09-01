После пожара в заповеднике под Анапой завели дело о халатности
В Краснодарском крае прокуратура провела проверку по факту пожара в заповеднике «Утриш», заведено дело о халатности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В ходе проверки выяснилось, что пожар начался на незаконной туристической стоянке, где «граждане использовали в бытовых целях открытый огонь».
«Директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности в части организации, контроля и координации деятельности подчиненных работников, обеспечения соблюдения установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, принятия мер к организации ликвидации пожара», — указано в сообщении ведомства.
По результатам проверки в отношении директора «Утриша» завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, которая повлекла за собой причинение особо крупного ущерба).