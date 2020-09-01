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После пожара в заповеднике под Анапой завели дело о халатности

В результате пожара в заповеднике «Утриш» сгорело 130 га уникальных реликтовых лесов. По данным прокуратуры, огонь развели на незаконной туристической стоянке, директора заповедника подозревают в халатности
Тушение лесных пожаров в заповеднике «Утриш»
Тушение лесных пожаров в заповеднике «Утриш» (Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости)

В Краснодарском крае прокуратура провела проверку по факту пожара в заповеднике «Утриш», заведено дело о халатности, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В ходе проверки выяснилось, что пожар начался на незаконной туристической стоянке, где «граждане использовали в бытовых целях открытый огонь».

«Директор заповедника ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности в части организации, контроля и координации деятельности подчиненных работников, обеспечения соблюдения установленного режима посещения заповедника и правил противопожарной безопасности, принятия мер к организации ликвидации пожара», — указано в сообщении ведомства.

По результатам проверки в отношении директора «Утриша» завели уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность, которая повлекла за собой причинение особо крупного ущерба).

Глава Кубани предложил закрыть заповедник «Утриш» для туристов
Общество
Вид на заповедник &laquo;Утриш&raquo;

Пожар в «Утрише» начался 24 августа, сообщается на сайте заповедника. Огонь возник в прилегающем к нему сосновом лесу и из-за сильной засухи и быстро меняющего направление ветра переметнулся на территорию заповедника. Через два дня в «Утрише» ввели режим чрезвычайной ситуации, и позже заповедник отменил все экскурсии.

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В результате пожара, который затронул краевой заказник «Большой Утриш» и сам заповедник, сгорело 130 га уникальных реликтовых лесов, сообщается на сайте администрации Краснодарского края. Глава региона Вениамин Кондратьев, побывавший на месте пожара, предложил закрыть заповедник для туристов.

«Столько дорожек, кострищ, мусора. <...> Почему можно за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться? <...> Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег», — заявил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Генпрокуратура, «Утриш»
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Глава Кубани предложил закрыть заповедник «Утриш» для туристов
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