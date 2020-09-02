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В Казани отстранили начальника отдела полиции после видео со стрельбой

Начальника отдела полиции «Зареченский» в Казани отстранили от должности после того, как в Сети появилось видео с мужчиной в полицейской форме, который открыл стрельбу в отделении. Об этом сообщается на сайте МВД по Татарстану.

Глава МВД по республике назначил служебную проверку по факту сообщений о применении полицейским пневматического оружия в отделе полиции №3 «Зареченский». По ее итогам будет принято решение о привлечении к ответственности всех, кто причастен к инциденту.

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Вместе с тем в МВД не подтвердили, что есть пострадавшие.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в полицейской форме начал стрелять в коридоре отдела полиции. В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили РБК, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Telegram-канал «Контора пишет» написал, что стрелявший — начальник отдела Тарас Дорошкевич.

Теги: Казань, стрельба, полицейский
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